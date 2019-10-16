Pompeo: Hedefimiz Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, operasyondan vazgeçirmek
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin hedefinin, Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, Suriye'deki operasyonundan vazgeçirmek olduğunu söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin hedefinin, Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, Suriye'deki operasyonundan vazgeçirmek olduğunu söyledi.
Mike Pompeo Türkiye ziyareti öncesi Washignton DC'de gazetecilerin Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:27
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