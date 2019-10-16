Son Dakika Haberleri: Pompeo: Hedefimiz Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, operasyondan vazgeçirmek
Son Dakika Dünya Pompeo: Hedefimiz Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, operasyondan vazgeçirmek

Pompeo: Hedefimiz Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, operasyondan vazgeçirmek

57 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin hedefinin, Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, Suriye'deki operasyonundan vazgeçirmek olduğunu söyledi.

Pompeo: Hedefimiz Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, operasyondan vazgeçirmek, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin hedefinin, Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, Suriye'deki operasyonundan vazgeçirmek olduğunu söyledi.


Mike Pompeo Türkiye ziyareti öncesi Washignton DC'de gazetecilerin Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili sorularını yanıtladı.

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Mike Pompeo, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:27 
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