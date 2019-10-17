Son Dakika Haberleri: Pompeo: Hedefimiz Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, operasyondan vazgeçirmek
Son Dakika Dünya Pompeo: Hedefimiz Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, operasyondan vazgeçirmek

Pompeo: Hedefimiz Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, operasyondan vazgeçirmek

51 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin hedefinin, Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, Suriye'deki operasyonundan vazgeçirmek olduğunu söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin hedefinin, Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, Suriye'deki operasyonundan vazgeçirmek olduğunu söyledi.

Pompeo: Hedefimiz Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, operasyondan vazgeçirmek

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:26 
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