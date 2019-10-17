Pompeo: Hedefimiz Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, operasyondan vazgeçirmek
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin hedefinin, Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, Suriye'deki operasyonundan vazgeçirmek olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:26
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