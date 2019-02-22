Pompeo ile Guterres Yemen ve Venezuela'yı Görüştü
22 dakika önce
BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen ve Venezuela konularını görüştü.
BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
ile Birleşmiş Milletler
(BM
) Genel Sekreteri Antonio Guterres
, Yemen
ve Venezuela
konularını görüştü.
BM binasında Guterres'in ofisinde gerçekleşen görüşmenin 35 dakika sürdüğü bildirildi.
ABD tarafının talebiyle 6 saatten daha kısa bir süre içinde gerçekleştiği belirtilen görüşmeden önce ve sonra Pompeo, BM'de gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric
tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Guterres ile Pompeo'nun Yemen'deki durumu ele aldıkları kaydedildi.
Açıklamada, Guterres ile Pompeo'nun, Yemen konusunda özellikle Stockholm
Anlaşması'nın uygulanmasını bekledikleri, tarafların Hudeyde'den geri çekilmesi ve askerlerin yeniden konuşlandırılması sürecinin ilk aşamasına başlamasının önemine vurgu yaptıkları belirtildi.
Açıklamada ayrıca ikilinin Venezuela ve bölgedeki durumu da ele aldıkları ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:07 Kaynak: AA
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