Son Dakika Haberleri: Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Görüştü

Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Görüştü

44 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Görüştü, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Bağdat'ta bir araya geldi. Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pompeo ile Salih'in görüşmesinde, bölgedeki siyasi ve güvenlik ve terörle mücadele konusundaki işbirliğini konuların ele aldığı belirtildi. Pompeo görüşmede, ABD'nin Irak'ı siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında önemli ve stratejik bir ortak olarak gördüğünün altını çizdi. Pompeo, Irak'ın yeniden inşası için, özellikle terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere, yatırım ve katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Salih ise, terörizmin sona erdirilmesi için bölgesel ve uluslararası iş birliğinin artırılması gereğini vurguladı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:26 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Bağdat, Amerika Birleşik Devletleri, Berhem Salih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Heyetine Terörle Mücadele Mesajı Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar

Öğretmenin, Otizmli Çocuğu Yerde Sürüklediği Görüntüye Tepki Yağıyor Hamaney'den ABD'li Yetkililere Hakaret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 19:10:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]