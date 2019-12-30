ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki koalisyon güçlerine ait bir üsse yapılan saldırının ardından ABD'nin başlattığı hava saldırılarının İran'a verilen net bir cevap olduğunu ifade etti.



Noel tatilini Florida eyaletinde geçiren ABD Başkanı Donald Trump, bölgede yaşanan yeni gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile bir görüşme gerçekleştirdi. Trump'ın Mar-a-Lago tatil köyünde yapılan görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak'taki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.



Pompeo, Ketaib Hizbullah (KH) örgütünün Irak'ın Kerkük kentinde koalisyon güçlerine ait bir üsse düzenlediği saldırı sonrasında ABD hava kuvvetlerinin bölgeye başlattığı hava saldırılarına ilişkin, "Bugün Irak'ta attığımız adım, Başkan Trump'ın da uzun zamandır ifade ettiği gibi, İran'ın Amerikan askerinin hayatını tehlikeye atması durumunda kendilerine vereceğimiz net bir cevap olarak kararlılığımızı göstermektedir. Bu tür benzer bir olayın tekrarlanması durumunda askeri olarak cevap vermekten asla kaçınmayacağız" dedi.



ABD Savunma Bakanı Esper de yaptığın açıklamada, "Başkan Donald Trump ile İran destekli kötü niyetli her türlü terör örgütlerine karşı ülke olarak kendimizi savunmak amaçlı diğer seçenekleri de görüştük" diye konuştu.



ABD'nin bölgedeki çıkarları için "ilave adımlar" atabileceklerini söyleyen Esper, yapılan saldırıya karşılık olarak KH örgütüne ait 5 tesisin başarıyla vurulduğunu ifade etti.



KH örgütünün Irak'ta koalisyon üssüne düzenlediği füze saldırısı sonrasında dört ABD askeri ile 2 Irak askeri yaralanmış, 1 ABD vatandaşı da hayatını kaybetmişti. - FLORIDA