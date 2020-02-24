Pompeo, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Allavi ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pompeo, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Allavi ile görüştü - Son Dakika

Pompeo, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Allavi ile görüştü

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi ile telefon görüşmesinde, erken seçimlere gidilmesinin, Kürt ve Sünni yöneticiler arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinin önemine vurgu yaptı.

Pompeo, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Allavi ile görüştü, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi ile telefon görüşmesinde, erken seçimlere gidilmesinin, Kürt ve Sünni yöneticiler arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinin önemine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ile Allavi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Pompeo, Allavi'ye "ABD'nin güçlü, bağımsız ve müreffeh bir Irak'a olan bağlılığını" teyit etti.

Allavi'nin ülkede erken seçimlere gidileceği şeklindeki açıklamasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Pompeo, Iraklı Kürt ve Sünni yöneticiler arasındaki anlaşmazlıkların bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin Irak'taki tesislerinin ve diplomatik misyonunun korunması konusunu da dile getiren Pompeo, Irak'ta kurulacak yeni hükümetin protestoculara zarar vermeme konusunda hassas davranmasını talep etti.

Irak'ta yeni hükümet kurma çalışmaları

Ekim 2019'dan bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak'ta, göstericilerin talebi ve artan baskılar nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım 2019'da istifa etmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Abdulmehdi'nin istifasından iki ay sonra, 1 Şubat 2020'de bağımsız siyasetçi ve eski İletişim Bakanı Allavi'ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Allavi'ye Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın yanı sıra Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri'nin de destek verdiği biliniyor.

Irak Meclisinde Sadr'ın liderliğindeki Sairun Koasliyonu'nun 54, Fetih Koalisyonunun da 47 milletvekili bulunuyor.

Sünni ve Kürtler ise kabinedeki bakanların bağımsızlardan seçilmesine karşı olmadıklarını ancak bunun kendileriyle istişare edilmesi gerektiği gerekçesiyle kabineye itiraz ediyor.

Allavi, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kabinesini siyasi partilerden uzak, bağımsız kişilerden oluşturacağını belirterek, Meclisi 24 Şubat Pazartesi güvenoyu için olağanüstü oturuma çağırmıştı.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:00 Kaynak: AA
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