Pompeo 'İran'a karşı küresel koalisyon' için Orta Doğu'da
45 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a karşı küresel bir koalisyonun ilk adımını atmak amacıyla Suudi Arabistan ve BAE'yi ziyaret edecek.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:48
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran
'a karşı küresel bir koalisyonun ilk adımını atmak amacıyla Suudi Arabistan
ve BAE'yi ziyaret edecek.
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