Son Dakika Haberleri: Pompeo 'İran'a karşı küresel koalisyon' için Orta Doğu'da
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Pompeo 'İran'a karşı küresel koalisyon' için Orta Doğu'da

45 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a karşı küresel bir koalisyonun ilk adımını atmak amacıyla Suudi Arabistan ve BAE'yi ziyaret edecek.

Pompeo 'İran'a karşı küresel koalisyon' için Orta Doğu'da, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a karşı küresel bir koalisyonun ilk adımını atmak amacıyla Suudi Arabistan ve BAE'yi ziyaret edecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:48 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi
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