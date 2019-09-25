Son Dakika Haberleri: Pompeo: iran, barış ve güvenliğin önündeki en büyük engel
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Pompeo: iran, barış ve güvenliğin önündeki en büyük engel

2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran barış ve güvenliğin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor" dedi.

Pompeo: iran, barış ve güvenliğin önündeki en büyük engel, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran barış ve güvenliğin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor" dedi.
Pompeo, açıklamasında, "İran barış ve güvenliğin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Bu hala değişmedi. Ortadoğu'ya istikrar ve refah getirmek ve İran'ın dünya çapında yıkıcı davranışlarda bulunmak için gereken kaynaklara erişimini engellemek için, sahip olduğumuz tüm araçları kullanarak birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK TERÖR SPONSORU"

Ayrıca Pompeo, "İran'ın yıkıcı davranışlarına devam etmesine izin verilmemelidir. İran halkı ve dünya için, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), dünyanın en büyük terör sponsoruna BM silah ambargosunun devam etmesini sağlamada hayati bir rolü var" açıklamasında bulundu.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:33 Kaynak: DHA
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