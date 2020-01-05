Pompeo: İran'da belirlediğimiz hedefler uluslararası sözleşmelere uygun - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pompeo: İran'da belirlediğimiz hedefler uluslararası sözleşmelere uygun - Son Dakika Dünya

Pompeo: İran'da belirlediğimiz hedefler uluslararası sözleşmelere uygun

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'da, kültürel alanları da kapsayan 52 hedef belirledik" sözlerine açıklık getiren Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran'ın saldırması durumunda İran'da vuracakları hedeflerin savaş hukukuna uygun olacağını savundu.

Pompeo: İran'da belirlediğimiz hedefler uluslararası sözleşmelere uygun, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme yapması durumunda, ülkesinin İran'daki hedefleri vurarak vereceği karşılığın silahlı çatışma hukukunu ihlal etmeyeceğini savundu.


Pompeo'ya katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a ait, aralarında kültürel değeri olan 52 hedefi vurmak üzere tespit ettik" yönündeki sözleri soruldu. Amerikalı bakan, "Vuracağımız her hedef meşru olacaktır ve her hedefin tek amacı Amerika'yı savunmak ve korumak olacaktır" diye yanıt verdi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:28 
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