Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi - Son Dakika

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Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi
6 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e Birleşmiş Milletler'e (BM) gelmesi için vize vermediği iddialarını, "Bireysel olarak vize konularını konuşmuyoruz" diyerek geçiştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:11 Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e Birleşmiş Milletler'e (BM) gelmesi için vize vermediği iddialarını, "Bireysel olarak vize konularını konuşmuyoruz" diyerek geçiştirdi.
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