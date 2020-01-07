Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi - Son Dakika

Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e Birleşmiş Milletler'e (BM) gelmesi için vize vermediği iddialarını, "Bireysel olarak vize konularını konuşmuyoruz" diyerek geçiştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e Birleşmiş Milletler'e (BM) gelmesi için vize vermediği iddialarını, "Bireysel olarak vize konularını konuşmuyoruz" diyerek geçiştirdi.

Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:11 Kaynak: AA
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