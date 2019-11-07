Son Dakika Haberleri: Pompeo: "İran'ın son nükleer adımları endişe oluşturuyor"
Son Dakika Güncel Pompeo: 'İran'ın son nükleer adımları endişe oluşturuyor'

Pompeo: "İran'ın son nükleer adımları endişe oluşturuyor"

7 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın son nükleer adımlarının endişe oluşturduğunu söyledi.

Pompeo:

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın son nükleer adımlarının endişe oluşturduğunu söyledi.

İran'ın son dönemde gerçekleştirdiği nükleer adımlara ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uluslararası toplumun İran'ın üzerindeki baskıyı arttırması gerektiğini söyledi. İran'ın yüzde 4,5 zenginleştirilmiş uranyum üretimine başlayacağını duyurmasının ardından Pompeo, tüm ülkelerin Tahran'a baskıyı arttırması yönünde ciddi adımlar atacağını belirtti. Pompeo, "Artık tüm ülkelerin baskıyı arttırmak için ciddi adımlar atması zamanı. İran'ın çok sayıda nükleer provokasyonu bu tür bir eylemi gerektiriyor" dedi.

Zenginleştirilmiş uranyumun hem elektrik üretimi için hem de askeri amaçlı nükleer silah yapımı için kullanıldığını belirten Pompeo, "Uluslararası toplum İran'ın nükleer bir silahla nasıl davranacağını hayal etmelidir. ABD bunun olmasına asla izin vermeyecek" şeklinde konuştu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
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