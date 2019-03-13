Son Dakika Haberleri: Pompeo: Iran Petrol İhracatını En Kısa Sürede Durduracağız

Pompeo: Iran Petrol İhracatını En Kısa Sürede Durduracağız

1 saat önce

– ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump yönetiminin, İran'ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söyledi.

Pompeo: Iran Petrol İhracatını En Kısa Sürede Durduracağız, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump yönetiminin, İran'ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söyledi.

Pompeo, ABD'nin baskıları etkisiyle, İran'ın küresel petrol ticaretindeki etkisinin iyice azaldığını ve ihracatının başarısız kaldığını vurguladı.

CERAWeek enerji zirvesinde konuşan Pompeo, İran'ın enerji sektörü ile başta Irak olmak üzere Orta Doğu'da etkisini artırdığını söyledi ve ekledi:

"ABD bağımsız, egemen bir Irak'ı geliştirmek için çalışırken, İran enerjisini bir tabi devlet oluşturmak için kullanıyor. Geçtiğimiz aylarda, dünyadaki İran ham petrolünün akışını azaltmak, İran liderlerini kendi vatandaşlarını korumak, vatandaşlarına istediklerini vermek, terör riskini ve Orta Doğu'daki istikrarsızlığı azaltmakya ikna etmek için çok çalıştık." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:17 Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi
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