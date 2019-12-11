Pompeo: İran, terör ihracatı yapmak yerine halkının ihtiyaçlarını ele almalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pompeo: İran, terör ihracatı yapmak yerine halkının ihtiyaçlarını ele almalı - Son Dakika Dünya

Pompeo: İran, terör ihracatı yapmak yerine halkının ihtiyaçlarını ele almalı

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran'ın önde gelen havayolu ve nakliye şirketlerine uyguladığı yaptırım kararı sonrasında, "İran, terör ihracatı yapmak için kaynaklarını boşa harcamak yerine halkının ihtiyaçlarını öncelikli olarak ele almalı.

Pompeo: İran, terör ihracatı yapmak yerine halkının ihtiyaçlarını ele almalı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran'ın önde gelen havayolu ve nakliye şirketlerine uyguladığı yaptırım kararı sonrasında, "İran, terör ihracatı yapmak için kaynaklarını boşa harcamak yerine halkının ihtiyaçlarını öncelikli olarak ele almalı. İran halkını sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin İran'ın önde gelen havayolu ve nakliye şirketlerine uyguladığı yaptırım sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Pompeo, "Bugün, İran'ın toplu imha silahı programındaki rollerinden dolayı 3 İranlı firmaya yaptırım uyguluyoruz. İran, terör ihracatı yapmak için kaynaklarını boşa harcamak yerine halkının ihtiyaçlarını öncelikli olarak ele almalı. İran halkını sonuna kadar destekliyoruz" diye yazdı.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:33 Kaynak: DHA
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