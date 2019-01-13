Pompeo: Katar'daki askeri varlığımızı artırıyoruz
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Katar ile Udeyd Hava Üssü'ndeki varlığımızın artırılması hususunda mutabakata vardık.
ABD Dışişleri Bakanı
Pompeo, "Katar
ile Udeyd Hava Üssü'ndeki varlığımızın artırılması hususunda mutabakata vardık." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:11
Yoğun Bakımda Tedavisi Süren Mehmet Ali Erbil'in, Vasiyetini Hazırladığı Ortaya Çıktı
Hastanede Enjeksiyon Yaptıran Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık Suçüstü Yakalandı
Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu