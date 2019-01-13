Son Dakika Haberleri: Pompeo: Katar'daki askeri varlığımızı artırıyoruz

Pompeo: Katar'daki askeri varlığımızı artırıyoruz

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Katar ile Udeyd Hava Üssü'ndeki varlığımızın artırılması hususunda mutabakata vardık.

Pompeo: Katar'daki askeri varlığımızı artırıyoruz, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Katar ile Udeyd Hava Üssü'ndeki varlığımızın artırılması hususunda mutabakata vardık." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:11 

Ekonomi
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