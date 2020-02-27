Pompeo, Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ile görüştü - Son Dakika
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Pompeo, Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ile görüştü

17 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kosova'nın bağımsızlığına destek mesajı verdi.

Pompeo, Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ile görüştü, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kosova'nın bağımsızlığına destek mesajı verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo'nun, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile Washington'da bir araya geldiği belirtildi.

Pompeo'nun görüşmede, Thaçi'yi Priştine ile Belgrad arasında hava, demir ve kara yolu bağlantılarının inşası için teşvik ettiği aktarılan açıklamada, Bakan Pompeo'nun ayrıca Kosova'nın, Sırp mallarına uygulanan gümrük vergilerini düşürmesi gerektiğini, böylece iki halkın ekonomik ve ticari fayda sağlayacağını ve Sırbistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve müzakerelerin canlandırılması yolunda adım atılacağını ifade etti.

Diğer yandan, Pompeo'nun, Kosova'da demokratik ortamda yapılan seçimler için Thaçi'yi tebrik ettiği belirtilen açıklamada, "ABD ile Kosova arasındaki güçlü ortaklığa dikkati çeken Bakan Pompeo, ABD'nin ortak değerlere ve bağımsız bir Kosova'ya olan desteğine devam edeceğine vurgu yaptı." ifadeleri yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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