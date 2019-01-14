Pompeo Kral Selman'la Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prens Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prens Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Orta Doğu turunda bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmeler gerçekleştirdi. Dün Katar'dan Suudi Arabistan'a geçen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Selman ile Al-Yamamah Sarayı'nda bir araya geldi. Pompeo, Kral Selman ile 35 dakika süren görüşmesinin ardından Veliaht Prens Muhammed bir Selman ile 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Pompoe ile Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Yemen konusunda İsveç'in başkenti Stockholm'de Yemenli taraflar arasında imzalanan anlaşmaya ve özellikle Yemen'in batı şehri Hudeyde'de ateşkese bağlı kalma konusunda anlaştıkları kaydedildi. Pompeo ise Yemen İran ve Afganistan konularını, Birleşmiş Milletler'in Yemen ve Afganistan'daki barış sürecini görüştüklerini söyledi.



POMPEO GERİ DÖNÜYOR ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Pompeo'nun bir aile cenazesine katılmak için Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yaptığı ziyareti sonlandırarak geri döneceğini açıkladı.



(İHA)

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