Pompeo: Libya'da önemli enerji fırsatları mevcut, umarım Hafter petrol limanlarını geri açar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pompeo: Libya'da önemli enerji fırsatları mevcut, umarım Hafter petrol limanlarını geri açar - Son Dakika Dünya

Pompeo: Libya'da önemli enerji fırsatları mevcut, umarım Hafter petrol limanlarını geri açar

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Libya'da önemli enerji fırsatları mevcut, ABD'nin terörle mücadele bağlamında çıkarları var

Pompeo: Libya'da önemli enerji fırsatları mevcut, umarım Hafter petrol limanlarını geri açar, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Berlin'deki Libya Konferansı'nda ortaya çıkan atmosferden ümitli olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başkan Putin'in, Başbakan Merkel'in ve BM Özel Temsilcisi Selame'nin samimi taahhütleri oldu. Riskleri azaltıp ateşkesi hayata geçireceklerini dile getirdiler." ifadesini kullandı. Pompeo ayrıca, Libya'da önemli enerji fırsatları bulunduğunu ve Hafter'in kapattığı petrol ihraç eden limanların yeniden açılmasını umduğunu belirtti.


Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'na katılan Pompeo, bu ülkeden dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Son dakika: Berlin'deki Libya zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı "Bakışları tuhaf" diye terk edilen köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 15:33:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pompeo: Libya'da önemli enerji fırsatları mevcut, umarım Hafter petrol limanlarını geri açar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]