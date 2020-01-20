Pompeo: Libya'da önemli enerji fırsatları mevcut, umarım Hafter petrol limanlarını geri açar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Berlin'deki Libya Konferansı'nda ortaya çıkan atmosferden ümitli olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başkan Putin'in, Başbakan Merkel'in ve BM Özel Temsilcisi Selame'nin samimi taahhütleri oldu. Riskleri azaltıp ateşkesi hayata geçireceklerini dile getirdiler." ifadesini kullandı. Pompeo ayrıca, Libya'da önemli enerji fırsatları bulunduğunu ve Hafter'in kapattığı petrol ihraç eden limanların yeniden açılmasını umduğunu belirtti.



Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'na katılan Pompeo, bu ülkeden dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.