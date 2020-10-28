Pompeo, Maldivler Devlet Başkanı Solih ile görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Mohamed Solih ile görüşerek, ikili ilişkiler ve Hint-Pasifik bölgesindeki hedefleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown, Pompeo ve Solih arasında Maldivler'in başkenti Male'de yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Pompeo'nun, Maldivler'in demokratikleşme ve sivil toplumun gelişmesi konusunda Solih'i tebrik ettiğini belirten Brown, şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Pompeo ve Başkan Solih, ülkelerimiz arasında 54 yıl önce diplomatik ilişkiler kurulduğundan ve Maldivler'de bir ABD Büyükelçiliği açılmasını ikili ilişkilerimizde bir kilometre taşı olarak kabul ettiğimizden bu yana ABD ile Maldivler arasındaki giderek artan sıcak ve yakın ilişkilere dair memnuniyetlerini belirtti."

Crown, ikilinin, Hint-Pasifik bölgesindeki ortak hedefleri ilerletmek adına iş birliğini güçlendirme sözü verdiğini de vurguladı.