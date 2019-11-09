Son Dakika Haberleri: Pompeo: NATO'nun büyümesi ve değişmesi gerek, yoksa eskime riski var
Son Dakika Dünya Pompeo: NATO'nun büyümesi ve değişmesi gerek, yoksa eskime riski var

Pompeo: NATO'nun büyümesi ve değişmesi gerek, yoksa eskime riski var

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) büyümesi ve değişmesi gerektiğini aksi takdirde "eskimiş olma" riski taşıdığını söyledi

Pompeo: NATO'nun büyümesi ve değişmesi gerek, yoksa eskime riski var, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) büyümesi ve değişmesi gerektiğini aksi takdirde "eskimiş olma" riski taşıdığını söyledi.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un perşembe günü The Ekonomist dergisine yaptığı "NATO'nun beyin ölümü yaşanıyor" açıklamasının ertesi günü konuşan Pompeo, "70 yıl oldu ... Büyümesi ve gelişmesi gerekiyor. Bugünün gerçekliği ve bugünün zorluklarıyla yüzleşmek zorunda" ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Emmanuel Macron, Mike Pompeo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:43 
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