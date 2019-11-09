Pompeo: NATO'nun büyümesi ve değişmesi gerek, yoksa eskime riski var
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) büyümesi ve değişmesi gerektiğini aksi takdirde "eskimiş olma" riski taşıdığını söyledi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) büyümesi ve değişmesi gerektiğini aksi takdirde "eskimiş olma" riski taşıdığını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un perşembe günü The Ekonomist dergisine yaptığı "NATO'nun beyin ölümü yaşanıyor" açıklamasının ertesi günü konuşan Pompeo, "70 yıl oldu ... Büyümesi ve gelişmesi gerekiyor. Bugünün gerçekliği ve bugünün zorluklarıyla yüzleşmek zorunda" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:43
ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı ABD'deki 40 kişinin ölümüne neden olan elektronik sigara rahatsızlıklarının sebebi bulundu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: NATO'nun devri kapanabilir