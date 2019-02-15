Son Dakika Haberleri: Pompeo, Nijerya'da Seçimlere Bir Gün Kala Muhalefet Liderini Aradı

Pompeo, Nijerya'da Seçimlere Bir Gün Kala Muhalefet Liderini Aradı

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Nijerya'da seçimlere bir gün kala ana muhalefet Halkın Demokratik Partisi lideri Atiku Abubakar'ı aradı.

Pompeo, Nijerya'da Seçimlere Bir Gün Kala Muhalefet Liderini Aradı, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Nijerya'da seçimlere bir gün kala ana muhalefet Halkın Demokratik Partisi lideri Atiku Abubakar'ı aradı.

Atiku, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün erken saatlerde, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo beni aradı ve Nijerya'da özgür ve adil seçim için uluslararası toplumun taahhüdünü yineledi. Barışçıl bir seçim temenni ediyoruz. Tanrı Nijerya'yı korusun." ifadelerini kullandı.

Pompeo'nun Nijerya'da başkanlık seçimlerine bir gün kala ana muhalefet liderini araması dikkati çekti.

Ülkede yarın yapılacak seçimde Tüm İlericiler Kongresinden Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor

Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den İstifa Etti Ünlü Şarkıcı Ferhat Tunç İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:20:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pompeo, Nijerya'da Seçimlere Bir Gün Kala Muhalefet Liderini Aradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]