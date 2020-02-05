Pompeo Nijeryalı mevkidaşı Onyeama ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Pompeo Nijeryalı mevkidaşı Onyeama ile görüştü - Son Dakika

Pompeo Nijeryalı mevkidaşı Onyeama ile görüştü

11 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Nijeryalı mevkidaşı Geoffrey Onyeama'nın Washington'da bir araya gelerek ikili ilişkiler ve terörle mücadele gibi konuları ele aldığı belirtildi.

Pompeo Nijeryalı mevkidaşı Onyeama ile görüştü, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Nijeryalı mevkidaşı Geoffrey Onyeama'nın Washington'da bir araya gelerek ikili ilişkiler ve terörle mücadele gibi konuları ele aldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Onyeama arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşmenin ABD-Nijerya stratejik diyaloğu kapsamında yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bakanlar, Nijerya'daki yolsuzluk, çalınan varlıkların ülkeye iadesi, ticaret ve yatırımın artırılması ve Batı Afrika merkezli DAEŞ'in bitirilmesi gibi güvenlik konularını ele aldılar." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Nijerya ordusunun yüksek profesyonellik standartlarına uyması ve insan haklarına saygı duyması konusunda görüş birliğine varıldığı ve kuzeydoğu Nijerya'daki çatışmalar sebebiyle göç eden 2 milyon insanın durumunun ele alındığı kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:56 Kaynak: AA
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