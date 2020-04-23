Pompeo'nun açıklamalarına Filistinlilerden tepki: ABD ara bulucu olamayacağını gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprakların ilhak edilmesi meselesinde nihai kararı İsrail'in vereceği yönündeki açıklamasına Filistinli yetkililerden tepki geldi.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında,"ABD, Filistin topraklarında tasarrufta bulunma hakkına sahip değildir ve İsrail'in Filistin topraklarına el koyma kararına da meşruiyet kazandıramaz" ifadesini kullandı.