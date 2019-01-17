Son Dakika Haberleri: Pompeo'nun İran-Irak İlişkilerine Müdahale Hakkı Yok"

Pompeo'nun İran-Irak İlişkilerine Müdahale Hakkı Yok"

50 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran-Irak ilişkilerine müdahale hakkının olmadığını söyledi.

Pompeo'nun İran-Irak İlişkilerine Müdahale Hakkı Yok
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran- Irak ilişkilerine müdahale hakkının olmadığını söyledi.

Zarif, 5 günlük Irak ziyaretinin son günü Necef'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pompeo'nun Irak ile İran arasındaki ilişkilere yönelik sözlerini eleştirdi.

İki ülke arasında tarihi ve güçlü ilişkiler bulunduğuna vurgu yapan İranlı Bakan, "Irak ile İran arasındaki ilişkiler ABD kurulmadan önce vardı ve gelecekte de böyle devam edecektir. Pompeo'nun buna müdahale hakkı yoktur." dedi.

Iraklıların ihtiyaç duyduğu her şeyin İran'da mevcut olduğunu ifade eden Zarif, "Piyasaya destek verip ekonomiyi güçlendirebilecek kapasitemiz var." diye konuştu.

Zarif, her yıl inanç turizmi için yaklaşık 6 milyon İranlının Irak'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak vizelerin karşılıklı kaldırılmasının gündemde olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, geçen haftaki Irak ziyaretinde bölge barışı için asıl tehlikenin İran olduğu ve Bağdat yönetiminin bu ülkeden enerji bağımsızlığını sağlaması gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:55 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı 10 Hayat Kadınıyla Alem Yapan ABD'li Komutan Görevden Uzaklaştırıldı

E-Ticaret Devi Amazon'un Dağıtım Merkezindeki Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu Çılgın Kadınlar, Seyir Halindeki Aracın Üzerinde Kalça Dansı Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 16:45:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pompeo'nun İran-Irak İlişkilerine Müdahale Hakkı Yok"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]