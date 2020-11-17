Pompeo'nun patrikhane ziyareti sonrası ilk açıklama - Son Dakika

Pompeo'nun patrikhane ziyareti sonrası ilk açıklama
17.11.2020 13:12
Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ziyareti sonrasında, görüşme sırasında hazır bulunan Fransa metropoliti Emmanuel, görüşmede Ortadoğu'daki Hristiyan haklarına ilişkin konuların ele alındığını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ziyareti sonrasında, görüşme sırasında hazır bulunan Fransa metropoliti Emmanuel, görüşmede Ortadoğu'daki Hristiyan haklarına ilişkin konuların ele alındığını söyledi.
Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Fener Rum Patrikhanesi ziyareti sonrasında görüşme sırasında orada bulunan Fransa Metropoliti Emmanuel bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada daha öncede ABD dışişleri bakanları tarafından patrikhanenin ziyaret edildiğini ifade ederek, "Dini özgürlük, temel haklar, Orta doğudaki Hristiyanların haklarına ilişkin konular ele alındı. Fikir alış verişi yapıldı" dedi.
-İHA-
Son Dakika New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Bahçeli, terör örgütü sembolünün kullanıldığı iddia edilen park üzerinden CHP'ye yüklendi: Burunlarından fitil fitil getirilmelidir Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi "İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı Cinnet geçiren kadın dehşet saçtı! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar