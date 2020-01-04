Pompeo'nun Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin telefon diplomasisi sürüyor - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından Irak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üst düzey yetkilileriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin yanı sıra, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştüğünü açıkladı.

Açıklamada, Pompeo'nun, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıyı ele aldıkları belirtilirken, Salih ve Pompeo'nun gerilimin düşürülmesi konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Ayrıca Irak Meclis Başkanı el-Halbusi ile görüşen Pompeo'nun, Irak Meclisi'nin ABD ile ortaklığa verdiği önemden dolayı kendisine teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, tarafların Irak ve bölgedeki gerilimin azaltılması ve bağımsız bir Irak konusunda fikir alışverişinde bulundukları bildirildi.

Diğer yandan Pompeo'nun, Barzani ile görüşmesinde ABD'nin gerilimin düşürülmesine bağlılığını sürdürdüğünü vurguladığı ve IKBY'nin ABD ile ortaklığı sebebiyle kendisine teşekkür ettiği kaydedildi.

Veliaht Prens bin Selman ile de görüşen Pompeo'nun, İran ve İran destekli askeri vekil grupların tehdidine karşı iş birliğinin önemine işaret ettiği aktarılan açıklamada, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile yaptığı görüşmede ise BAE'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü tarafından oluşturulan tehditlere yönelik ABD'ye desteği nedeniyle teşekkür ettiği belirtildi.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında araçlarına düzenlenen füze saldırısıyla öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ABD saldırısının intikamının alınacağını ifade ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" belirtmişti.

Süleymani'nin ölümü nedeniyle İran'da 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.