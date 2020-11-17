- Pompeo, otelinden İstanbul Havalimanına gitti
İSTANBUL - Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'deki ziyaretinin ardından Beşiktaş'taki otelinden ayrılarak İstanbul Havalimanı'na doğru yola çıktı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Fener Rum Patrikhanesi ve Rüstem Paşa Camisi ziyaretinin ardından Beşiktaş'taki oteline geçmişti. Pompeo, Beşiktaş'taki otelinden ayrılarak İstanbul Havalimanı'na doğru hareket etti.
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › - Pompeo, otelinden İstanbul Havalimanına gitti - Son Dakika