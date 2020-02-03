Pompeo, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'la görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Orta Asya için yeni bir strateji geliştirmekte olduğunu belirtti.



Temaslarda bulunmak üzere Taşkent'te bulunan Pompeo, Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Kamilov ve Pompeo basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pompeo, Özbekistan'ın son yıllarda sivil toplum reformu, zorunlu çalışmanın önlenmesi, din ve ifade özgürlüğü konularında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, ülkesinin Özbekistan'da maliye ve vergi sistemlerindeki reformları teknik olarak desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Özbekistan'ın Afganistan'da barışın sağlanmasına yönelik girişimlerini alkışladıklarını vurgulayan Pompeo, ABD'nin Özbekistan ile Afganistan arasındaki ticaretin geliştirilmesi için 1 milyon dolarlık mali yardım yapacağını ifade etti.

"ABD'nin Orta Asya için yeni bir strateji geliştirmekte olduğunun" altını çizen Pompeo, Orta Asya-ABD Dışişleri Bakanları toplantısının terörle mücadele, bölgesel meseleler ve enerji alanındaki sorunların çözümüne imkan vereceğini anlattı.

Kamilov da Özbekistan ile ABD arasındaki iş birliğinin istikrarlı olarak gelişmekte olduğunu söyledi.

Özbekistan'ın dış politikasının "bölgede iyi komşuluk ilişkileri kurmaya" dayandığına dikkati çeken Kamilov, "Orta Asya'yı istikrarlı bir kalkınma, refah ve iş birliği bölgesi olarak görmek istiyoruz. Güçlü ülkelerin bölgedeki herhangi bir rekabetinin siyasi sonuçlarını yaşamak istemiyoruz." dedi.

Ülkesinin ABD'nin Afganistan konusundaki politikasından memnuniyet duyduğunu vurgulayan Kamilov, "Farklı yorumlara rağmen, Afganistan'da ABD'nin varlığı yıllardır istikrar verici bir faktör olmuştur ve terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç ve diğer tehditlerle başa çıkabilmiştir. ABD ile Taliban arasındaki doğrudan görüşmeleri destekliyoruz. Bu (Taliban), Afgan toplumunun bir parçası olan ve dikkate alınması gereken bir güçtür. Onun gözardı edilmesi yanlış ve mümkün değildir." diye konuştu.