Pompeo, röportaj sırasında kızdığı muhabirden haritada Ukrayna'yı bulmasını istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pompeo, röportaj sırasında kızdığı muhabirden haritada Ukrayna'yı bulmasını istedi - Son Dakika

Pompeo, röportaj sırasında kızdığı muhabirden haritada Ukrayna'yı bulmasını istedi

6 saat önce

NEW ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, röportaj sırasında Ukrayna hakkında soru sorduktan sonra sinirlendiği NPR muhabiri Mary Louise Kelly'den haritada Ukrayna'nın yerini göstermesini istediği ortaya çıktı.

Pompeo, röportaj sırasında kızdığı muhabirden haritada Ukrayna'yı bulmasını istedi, System.String[]

NEW ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, röportaj sırasında Ukrayna hakkında soru sorduktan sonra sinirlendiği NPR muhabiri Mary Louise Kelly'den haritada Ukrayna'nın yerini göstermesini istediği ortaya çıktı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Pompeo, NPR muhabiri Kelly'e verdiği röportajda, Ukrayna ve özellikle Trump yönetiminin ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch'i kovmasına yönelik sorularına sinirlenerek, röportajı erken bitirdi.

Kelly ise röportajın ardından neler yaşandığını anlattığı yayınında, röportaj sırasında yönelttiği Ukrayna ile ilgili sorulardan "rahatsız olan Pompeo"nun ekibinden bir harita getirmesini istediğini aktardı.

Pompeo'nun röportajın ardından sinirlendiğini ve bağırdığını iddia eden Kelly, Dışişleri Bakanının kendisinden haritada Ukrayna'nın yerini göstermesini istediğini belirtti.

Pompeo ise yazılı bir açıklama yaparak, Kelly'nin kendisine iki kez yalan söylediğini, röportajdan sonra aralarında geçen görüşmenin yayınlanmaması kaydıyla (off the record) yapıldığını ancak bu muhabirin gazeteciliğin temel kurallarını ihlal etmesinin "utanç verici" olduğunu belirtti.

Pompeo'nun "Şunu da belirtmekte fayda var; Bangladeş, Ukrayna değil" ifadelerini kullanarak, muhabirin haritada Ukrayna yerine Bangladeş'i gösterdiğini iddia etmesi ise dikkati çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:06 Kaynak: AA
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