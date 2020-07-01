Pompeo, Rusya'nın Afganistan'da Taliban'a küçük çapta silah satışı yaptığını öne sürdü - Son Dakika

Pompeo, Rusya'nın Afganistan'da Taliban'a küçük çapta silah satışı yaptığını öne sürdü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'yı Afganistan'da Taliban'a küçük çapta silah satışı yapmakla suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'yı Afganistan'da Taliban'a küçük çapta silah satışı yapmakla suçladı. Pompeo, Rusya'nın Afganistan'da Taliban'a bağlı militanlara ABD askerlerini öldürmek için para ödediği bilgisinin doğru olmadığını belirtti.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Afganistan'da Taliban'a küçük çapta silah satışı yaptığını öne sürdü. Bakan Pompeo, Rusya'ya 10 yıldan uzun bir süredir Afganistan'da Amerikalıları riske atan küçük çaplı silahları satmayı "durdurmasını" ifade etti. Pompeo, Rusya'nın ABD'nin Afganistan'daki çıkarlarına aykırı davranışlarda bulunduğunu belirtti.


Rusya'nın G7'ye davet edilmesi durumu


Pompeo, Rusya ile son zamanlarda istihbarat üzerinde yaşanan gerilimler devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G7 zirvesine davet edilip edilmemesinin tamamen Başkan Donald Trump'a bağlı olduğunu ifade etti. Pompeo Rusya'nın gruptayken sorunlara neden olduğunu, hala risk sunduğunu ve daha sık anlaşmalar yapmanın önemli olduğunu dile getirdi.


Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın Afganistan'daki ABD servis üyelerini öldürmek için Taliban destekli savaşçılara ödül teklif ettiği iddialarının Amerikan askerlerini riske attığını belirtti. Pompeo, Rusya'nın Taliban güçlerine para ödediği iddiaları ile ilgili istihbarat bilgileri olduğuna dair medyada yer alan haberleri doğrulamadı ve konunun medya önünde konuşulmayacak kadar hassas olduğunu belirtti. Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın istihbarat raporlarından haberi olup olmadığını konusunda da herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. - WASHINGTON

Afganistan, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Pompeo, Rusya'nın Afganistan'da Taliban'a küçük çapta silah satışı yaptığını öne sürdü - Son Dakika

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