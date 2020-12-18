Pompeo: S-400 yaptırımları, Türkiye'nin askeri kabiliyetini zayıflatma amacını taşımıyor - Son Dakika
BBC

Pompeo: S-400 yaptırımları, Türkiye'nin askeri kabiliyetini zayıflatma amacını taşımıyor

18.12.2020 10:17
Pompeo: S-400 yaptırımları, Türkiye'nin askeri kabiliyetini zayıflatma amacını taşımıyor, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na S-400 yaptırımlarının Türkiye'nin askeri kabiliyetini zayıflatma niyeti taşımadığı mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na S-400 yaptırımlarının Türkiye'nin askeri kabiliyetini zayıflatma niyeti taşımadığı mesajını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cale Brown, Pompeo ile Çavuşoğlu'nun CAATSA yaptırımlarıyla ilgili olarak yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Brown'a göre Pompeo, Çavuşoğlu'na "Yaptırımların Rusya'nın önemli bir gelir, erişim ve nüfuz elde etmesini önlemeyi amaçladığını, Türkiye ya da ABD'nin herhangi bir müttefikin askeri kabiliyetini ya da muharebeye hazırlık düzeyine zarar verme niyetiyle alınmadığını" söyledi.

Sözcünün yazılı açıklamasına göre ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye'yi S-400 meselesini iki ülke arasında onlarca yıla dayanan savunma sektörü iş birliğine tutarlı bir şekilde çözmeye" çağırdı.





'Türkiye NATO yükümlülüklerine geri dönmeli'

Pompeo ayrıca "Türkiye'nin kendini yeniden NATO'yla uyumlu silah alımına ilişkin NATO yükümlülüklerine adamasını" istediklerini söyledi.

ABD Yönetimi, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında yaptırım kararı almıştı.

Bu yaptırımlar nedeniyle Savunma Sanayii Başkanlığı, ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden faydalanamayacak. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile beraber kurumdan üç yönetici de yaptırım listesine alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü ABD'nin bu kararına tepki göstermiş, "Bu nasıl bir ittifaktır? Bu nasıl bir müttefikliktir? Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır" demişti.

Pompeo: S-400 yaptırımları, Türkiye'nin askeri kabiliyetini zayıflatma amacını taşımıyor
Pompeo: S-400 yaptırımları, Türkiye'nin askeri kabiliyetini zayıflatma amacını taşımıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, S 400, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pompeo: S-400 yaptırımları, Türkiye'nin askeri kabiliyetini zayıflatma amacını taşımıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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