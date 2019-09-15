Pompeo, Suudi petrol tesisleri saldırısında İran'ı suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yapılan saldırı konusunda doğrudan İran'ı suçladı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Pompeo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in diplomasi yapıyormuş gibi davranırken, Tahran'ın Suudi Arabistan'a yönelik 100'e yakın saldırının arkasında olduğunu savundu.

Pompeo, "Tüm tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok." ifadelerini kullandı.

Tüm ülkeleri İran'ın saldırılarını kamuya açık ve net bir şekilde kınamaya çağıran Pompeo, ABD'nin, enerji piyasalarındaki tedarikin en iyi şekilde devamı ve Tahran'ın saldırganlığından sorumlu tutulmasını sağlamak için ortakları ve müttefikleri ile birlikte çalışacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırıdan sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşerek saldırıyı kınamış, ülkesinin Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını destekleyen her konuda iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

-Saudi Aramco petrol tesisine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait 2 fabrikaya dün yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.