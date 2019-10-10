Son Dakika Haberleri: Pompeo, Suudi Savunma Bakanı Yardımcısı bin Selman'la görüştü
Son Dakika Güncel Pompeo, Suudi Savunma Bakanı Yardımcısı bin Selman'la görüştü

Pompeo, Suudi Savunma Bakanı Yardımcısı bin Selman'la görüştü

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Halid bin Selman ile Washington'da bir araya geldi.

Pompeo, Suudi Savunma Bakanı Yardımcısı bin Selman'la görüştü, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Halid bin Selman ile Washington'da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Prens Halid arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşme sırasında, İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırma faaliyetlerine karşı ikili iş birliğinin önemine vurgu yapıldığını belirten Ortagus, şunları kaydetti:

"Suudi petrol tesisleri Aramco'ya yapılan saldırıların da konuşulduğu görüşmede, Bakan Pompeo, Suudi Arabistan'ın kendini ve sınırlarını korumak konusunda tüm haklara sahip olduğunu ifade etti. Bakan Pompeo, ayrıca bin Selman'a Yemen'deki çatışmalara siyasi bir çözüm bulunması noktasında gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti."

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kardeşi Halid bin Selman, Washington Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından ülkeye geri çekilen Prens Halid, Savunma Bakan Yardımcılığı pozisyonuna getirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Washington, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:26 Kaynak: AA
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