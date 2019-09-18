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Son Dakika Haberleri: Pompeo: suudi tesislerine saldırı savaş sebebi
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Pompeo: suudi tesislerine saldırı savaş sebebi

5 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Suudi Aramco tesislerine yapılan saldırının, savaş sebebi olduğunu söyledi.

Pompeo: suudi tesislerine saldırı savaş sebebi, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Suudi Aramco tesislerine yapılan saldırının, savaş sebebi olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Cidde'ye yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. Pompeo yaptığı açıklamada, Suudi Aramco tesislerine yapılan saldırının, Yemen'deki Husi isyancılarının değil, İran'ın sorumlu olduğu bir 'savaş eylemi' olduğunu belirtti.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:15 Kaynak: DHA
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