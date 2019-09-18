Pompeo: suudi tesislerine saldırı savaş sebebi
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Suudi Aramco tesislerine yapılan saldırının, savaş sebebi olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:15 Kaynak: DHA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Suudi Aramco tesislerine yapılan saldırının, savaş sebebi olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Cidde'ye yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. Pompeo yaptığı açıklamada, Suudi Aramco tesislerine yapılan saldırının, Yemen'deki Husi isyancılarının değil, İran'ın sorumlu olduğu bir 'savaş eylemi' olduğunu belirtti.
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