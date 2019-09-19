Son Dakika Haberleri: Pompeo, Suudi Veliaht Prens ile İran'ı görüştü
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Pompeo, Suudi Veliaht Prens ile İran'ı görüştü

51 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek İran'ı görüştü.

Pompeo, Suudi Veliaht Prens ile İran'ı görüştü, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek İran'ı görüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Riyad, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:00 
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