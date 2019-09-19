Pompeo, Suudi Veliaht Prens ile İran'ı görüştü
51 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek İran'ı görüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek İran'ı görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:00
Amerika'ya yerleşen Kerimcan Durmaz'ın oturduğu siteden kovulduğu ortaya çıktı Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları