Pompeo: Tanrı'nın Trump'ı, İsrail'i İran'a Karşı Korumak İçin Göndermiş Olması Mümkün

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın "Tanrı tarafından İsrail'i İran'a karşı karşı korumak için dünyaya gönderilmiş olabileceğini" söyledi.Mike Pompeo, Yahudilerin Purim Bayramı için gittiği Kudüs'te Hristiyan televizyon kuruluşu CBN'e mülakat verdi.Programın sunucusu, Antik Pers İmparatorluğu döneminde Kral Ahasuerus'u Yahudilerin öldürülmesine ilişkin bir plandan vazgeçirdiğine inanılan Kraliçe Ester'e gönderme yaparak "Yahudiler bugün Purim Bayramı'nda Kraliçe Ester'in Tanrı'nın yardımıyla Yahudileri yok olmaktan kurtarmasını kutluyor. Trump da, Ester gibi Tanrı tarafından Yahudileri kurtarmak için gönderilmiş olabilir mi?" diye sordu.Pompeo bu soruya "Bir Hristiyan olarak bunun kesinlikle mümkün olduğuna inanıyorum" yanıtını verdi.'Tanrı'nın parmağı var'Mike Pompeo, şunları söyledi:"Tarihi doğru biliyorsam, burada 3 bin yıla, 2 bin yıla dayanan olağanüstü bir inanç tarihini ve yönetimimizin Orta Doğu'daki bu demokrasinin; bu Yahudi devletinin ayakta kalmasını sağlamak için yaptıklarını görebiliyoruz. Burada Tanrı'nın rolü olduğuna eminim"ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamıştı.Kararın ardından ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınmıştı. Filistinliler Kudüs'ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak görüyor.Trump dün de ülkesinin 52 yıl sonra İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımasının zamanının geldiğini söylemişti.İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'de işgal, 1981'de ilhak etmişti.