Son Dakika Haberleri: Pompeo, Trump'ın Türkiye Tweetlerini Yorumladı

Pompeo, Trump'ın Türkiye Tweetlerini Yorumladı

1 saat önce

Orta Doğu turuna devam eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye tweetlerini yorumlayarak, "ABD yönetimi, Türklerin uygun olmayan biçimlerde Kürtlerin peşine düşmemesi gerektiği konunda hep tutarlı davrandı" dedi.

Pompeo, Trump'ın Türkiye Tweetlerini Yorumladı, System.String[]
Orta Doğu turuna devam eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye tweetlerini yorumlayarak, "ABD yönetimi, Türklerin uygun olmayan biçimlerde Kürtlerin peşine düşmemesi gerektiği konunda hep tutarlı davrandı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz" ifadesine açıklık getirdi. Orta Doğu turuna çıkan ve son olarak Suudi Arabistan'da Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz" ifadelerini değerlendirdi.

Söz konu tweetlerin ardından herhangi bir Türk yetkili ile görüşmediğini ifade eden Pompeo, Trump'ın Suriye'den çekilme kararından bu yana Kürtlere ilişkin görüşlerinin değişmediğini dile getirdi. "ABD yönetimi, Türklerin uygun olmayan biçimlerde Kürtlerin peşine düşmemesi gerektiği konunda hep tutarlı davrandı" diyen Pompeo, "Eğer teröristlerde, nerede olursa olsun onları vurmaya hazırız. Başkanın bu sabahki yorumunun bu tavırla uyum içinde olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Kendisine sormak zorunda kalacaksınız"

ABD'li Bakan, Trump'ın Türkiye'yi ekonomik olarak mahvetmekle neyi kastettiğine yönelik soruya ise "Dünyanın farklı yerlerinde ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz. Sanırım Başkan bu tarz bir şeyden bahsediyor ancak kendisine sormak zorunda kalacaksınız" dedi.

Trump'ın Suriye sınırında 20 millik (32 kilometre) güvenli bölge kurulmasına ilişkin açıklamanın da ABD-Türkiye arasındaki temaslarda elde edilmesi istenen sonuçlarla uyuştuğunu kaydeden Pompeo, "DEAŞ ile mücadelemizle bizimle birlikte savaşanların güvende olduğundan ve Suriye'deki teröristlerin Türkiye'ye saldırmayacağından emin olmak istiyoruz. Eğer bir alan oluşturabilirsek -buna tampon bölge deyin- ve güvenliği düzgün şekilde yapabilirsek bölgedeki herkes için iyi olacak" ifadelerini kullandı. - RİYAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:16 Kaynak: İHA

Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Donald Trump, Politika
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