Son Dakika Haberleri: Pompeo: Uygur Türkleri sorununda Çin'e baskı uygulamak için BMGK nezdinde girişimlerde bulunacağız
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Pompeo: Uygur Türkleri sorununda Çin'e baskı uygulamak için BMGK nezdinde girişimlerde bulunacağız

53 dakika önce

Pompeo: Uygur Türkleri sorununda Çin'e baskı uygulamak için BMGK nezdinden girişimlerde bulunacağız

Pompeo: Uygur Türkleri sorununda Çin'e baskı uygulamak için BMGK nezdinde girişimlerde bulunacağız, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Uygur Türklerini tutuklayarak zorla toplama kamplarına gönderen Çin'e tepki gösterilmesi için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nezdinde girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.


Kansas Devlet Üniversitesi'ndeki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikanın sonlandırılması konusunda ABD'nin yetersiz kaldığını dile getirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:15 
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