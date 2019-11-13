Son Dakika Haberleri: Pompeo ve Abdulmehdi görüşmesinin ardından "farklı" açıklamalar geldi
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Pompeo ve Abdulmehdi görüşmesinin ardından "farklı" açıklamalar geldi

7 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından, her iki yetkiliden de farklı içerikte açıklamalar geldi.

Pompeo ve Abdulmehdi görüşmesinin ardından

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından, her iki yetkiliden de farklı içerikte açıklamalar geldi.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Pompeo, Abdulmehdi'ye "ABD'nin kendisi ve hükümetine desteğini teyit ettiğini, Irak'ın iç işlerine müdahil olmadan istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yayımlanan yazılı açıklamada ise Pompeo'nun görüşmede, göstericilere yönelik ölümcül güç kullanılmasını eleştirdiği belirtildi.

Bu konudaki raporlardan söz eden Pompeo'nun, Başbakan Abdulmehdi'ye, yolsuzlukla mücadele edip, reformların gerçekleştirilmesi için göstericilerin haklı taleplerine ivedi bir şekilde cevap verilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün telefon görüşmesi yapmıştı.

Beyaz Saray'dan önceki gün yapılan açıklamada, Irak'ta haftalardır süren hükümet karşıtı gösterilerden derin endişe duyulduğu belirtilerek, hükümete protestoculara yönelik şiddete son vermesi ve erken seçime gitmesi çağrısında bulunulmuştu.

Irak'ta hükümetin önemli ortaklarından olup, daha sonra Başbakan'dan desteğini çektiğini belirten Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da "Erken seçim talebinde zaten bulunduk. Ancak ABD'nin gözetiminde (seçim) olursa buna sessiz kalmayacağız." demişti.

Irak'taki kanlı gösteriler

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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