Pompeo ve Netanyahu'dan Kovid-19'a ilişkin telefon görüşmesi - Son Dakika

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Pompeo ve Netanyahu'dan Kovid-19'a ilişkin telefon görüşmesi
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun telefonda görüşerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele noktasında işbirliğini ele aldıkları bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun telefonda görüşerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele noktasında işbirliğini ele aldıkları bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan açıklamada, Pompeo ve Netanyahu görüşmesinde Kovid-19'a karşı işbirliğin yanı sıra İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı davranışının da ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığına ve kararlılığına vurgu yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:06 Kaynak: AA
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