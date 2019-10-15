Son Dakika Haberleri: Pompeo ve Pence Suriye için Türkiye'ye geliyor
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Pompeo ve Pence Suriye için Türkiye'ye geliyor

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye konusunu görüşmek üzere yarın Türkiye'ye gidecek.

Pompeo ve Pence Suriye için Türkiye'ye geliyor, System.String[]

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye konusunu görüşmek üzere yarın Türkiye'ye gidecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Amerikan askerlerinin Orta Doğu'da "polislik" yaptığını ve artık eve geri dönmelerini istediğini vurgulayan Trump, "Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler. Ne olacağını göreceğiz. (Pence ve Pompeo'nun yer aldığı) Heyet ateşkes talep edecek. (Türkiye'ye) Tahmin edebileceğiniz en sert yaptırımları uyguladık." ifadelerini kullandı.

Pence, Erdoğan ile görüşecek

Mike Pence'in basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pence'in, 17 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, Pence'in Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:07 Kaynak: AA
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Mike Pence ve Mike Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor
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