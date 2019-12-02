Son Dakika Haberleri: Pompeo: Yeni AB liderleri hakkında görüşlerimiz olumlu
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Pompeo: Yeni AB liderleri hakkında görüşlerimiz olumlu

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni atanan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Meyer, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Yüksek Temsilci Josep Borell hakkında Washington'ın olumlu görüşleri olduğunu söyledi.

Pompeo: Yeni AB liderleri hakkında görüşlerimiz olumlu, System.String[]
– ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni atanan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Meyer, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Yüksek Temsilci Josep Borell hakkında Washington'ın olumlu görüşleri olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yayınlanan basın açıklamasında, "ABD ve Avrupa'nın ortak amacı ikili ticareti geliştirmek, Avrupa'nın enerji alanındaki bağımsızlığını sağlamak ve Rusya, Çin Komünist Partisi ve İran gibi ortak tehditleri karşılamak" denildi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pompeo, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:41 Kaynak: DHA
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