Pompeo: Yeni AB liderleri hakkında görüşlerimiz olumlu

ABD Dışişleri Bakanlığından yayınlanan basın açıklamasında, "ABD ve Avrupa'nın ortak amacı ikili ticareti geliştirmek, Avrupa'nın enerji alanındaki bağımsızlığını sağlamak ve Rusya, Çin Komünist Partisi ve İran gibi ortak tehditleri karşılamak" denildi.

- İstanbul