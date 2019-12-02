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Pompeo: Yeni AB liderleri hakkında görüşlerimiz olumlu
6 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni atanan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Meyer, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Yüksek Temsilci Josep Borell hakkında Washington'ın olumlu görüşleri olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:41 Kaynak: DHA
– ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
yeni atanan Avrupa
Komisyonu Başkanı Ursula
von der Meyer, Avrupa Konseyi
Başkanı Charles Michel
ve Yüksek Temsilci Josep Borell hakkında Washington
'ın olumlu görüşleri olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yayınlanan basın açıklamasında, "ABD ve Avrupa'nın ortak amacı ikili ticareti geliştirmek, Avrupa'nın enerji alanındaki bağımsızlığını sağlamak ve Rusya, Çin Komünist Partisi ve İran gibi ortak tehditleri karşılamak" denildi.
- İstanbul
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