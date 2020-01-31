Pompeo-Zelensky ortak basın toplantısı - Son Dakika

Pompeo-Zelensky ortak basın toplantısı
6 saat önce
Resmi temaslari kapsaminda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile ortak basın toplantısı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:17 Kaynak: AA
Resmi temaslari kapsaminda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile ortak basın toplantısı düzenlendi.
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