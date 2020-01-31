Pompeo-Zelensky ortak basın toplantısı - Son Dakika
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Pompeo-Zelensky ortak basın toplantısı

6 saat önce

Resmi temaslari kapsaminda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Resmi temaslari kapsaminda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Pompeo-Zelensky ortak basın toplantısı

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:17 Kaynak: AA
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