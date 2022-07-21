Pomza yüklü kamyon devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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Pomza yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

21.07.2022 15:06
Pomza yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Bitlis'te pomza yüklü kamyonun kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Bitlis'te pomza yüklü kamyonun kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis- Diyarbakır yolunun Buzlupınar mevkiinde meydana geldi. Mehmet Salih Hasanoğlu yönetimindeki 49 AAE 643 plakalı pomza yüklü kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen, sürücü Mehmet Salih Hasanoğlu hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Mehmet Salih, Diyarbakır, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pomza yüklü kamyon devrildi: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pomza yüklü kamyon devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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