Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis- Diyarbakır yolunun Buzlupınar mevkiinde meydana geldi. Mehmet Salih Hasanoğlu yönetimindeki 49 AAE 643 plakalı pomza yüklü kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD , jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen, sürücü Mehmet Salih Hasanoğlu hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Mehmet Salih, Diyarbakır, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pomza yüklü kamyon devrildi: 1 ölü - Son Dakika

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