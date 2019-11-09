'Ponzi Arzu', 78 kişiyi 19,5 milyon lira dolandırmış

BURSA'da, yüksek miktarda kar payı vaadiyle 75 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp, elektronik kelepçe takılarak ev hapsine çarptırılan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil (39) ile tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davada, bilirkişi raporu, mahkemeye ulaştı. 1050 yıla kadar hapsi istenen Mertgil'in, rapora göre; 'birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama' yöntemiyle 78 kişiyi 19 milyon 402 bin 356 lira dolandırdığı belirtildi.

Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Arzu Mertgil gözaltına alınıp, tutuklandı. Mağdurları dolandırıcılık olayları sırasında 'peruk' takarak görünümünü değiştiren Arzu Mertgil hakkında 11 Şubat 2017 tarihinde 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kamu görevlisi ile ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık' suçlamalarıyla dava açıldı. 75 kişiyi 13 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde toplam 1050 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Mertgil, bir süre önce ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

'?MÜŞTERİLERE YÜZDE 10 KAR PAYI VADEDİYORDU'

Bilirkişinin olaya ilişkin raporu, mahkemeye ulaştı. 'Arzu Mertgil'in mağdurlarla birebir görüşmeler yaparak sisteme giren paraya aylık yüzde 10 kar payı vadettiği' belirtilen raporda, kullanılan yöntemlerle ilgili şunlara yer verildi:

"Arzu Mertgil'in birebir görüşmelerde sistemin avantajlarını anlattığı, bu sistemde Bursa'daki tanınan şirketlerin yer aldığını ve paranın bunlar tarafından değerlendirildiğini, dahası birtakım üst düzey bürokratların ve siyasetçilerin de sistemde olduklarını söyleyerek mağdurları bu kurguya inandıkları görülmüştür. Arzu Mertgil ve suça iştirak edenlerin, birikimi olanlardan para aldığı ve dahası her müştekinin T.C. kimlik numarasını alıp kredi puanını sorgulattığı, yönlendirdiği bankalardan kredi çektirdiği, çekilen paraları da elden aldığı belirlenmiştir. Nakit para yanında mağdurların gayrimenkul tapuları üzerine ipotek karşılığı kredi çektirdiği, güven telkin etmek için sisteme yüksek miktarda para veren mağdurlara İzmir ve Yalova gibi yerlerdeki bazı gayrimenkullerin tapusunu devrettiği, ancak söz konusu gayrimenkullerin değerinin mağdura söylenenin çok altında olduğu görülmüştür."

DARBE GİRİŞİMİNİ BAHANE ETTİ

Özellikle 2016 yılının haziran ayından itibaren sisteme katılanlara para ödenmemeye başlandığının vurgulandığı raporda, "Arzu Mertgil'in bu süreçten sonra mağdurları oyalamak için 'Darbe girişiminden sonra sistemde bulunan iş adamlarının FETÖ'cü oldukları iddiasıyla gözaltına alındıkları, hesaplarına bloke konulduğu, ancak bu kişilerin masum oldukları ortaya çıkınca ödemelerin tekrar düzene gireceğini belirterek bir süre daha mağdurları oyaladığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bazı mağdurlara aynı gün içinde 6-7 farklı bankadan kredi çektirdiği iddia edilen Arzu Mertgil'in sisteme katarak veya farklı yollardan dolandırdığı kişilerden 3 bin lira ile 1 milyon 600 bin lira arasında değişen miktarlarda para aldığı raporda ifade edildi.

'EMEKLİ MAĞDURLARI BAZI FİRMALARDA ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ GÖSTERMİŞ'

Arzu Mertgil'in, mağdurlardan A.B'ye, kendisine lüks bir otomobil aldırdığı ve mağdurun bu araca yaptığı ödemeleri de sisteme katmış gibi gösterdiği detayına vurgu yapılan raporda, bazıları emekli olan birtakım mağdurların daha çok kredi çekebilsinler diye bazı firmalarda çalışıyormuş gibi gösterildiği de aktarıldı. Raporda, mağdurlardan bazılarına çeşitli firmalardan 173 bin lira ila 110 bin lira arasında maaş aldığına dair bordrolar verildiği ve bu sayede onlara bankalardan yüksek miktarlarda krediler çektirildiği bilgisi de yer aldı

78 KİŞİYİ, 19,5 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞ

Arzu Mertgil'in, kurduğu 'Ponzi' sistemiyle 78 kişiyi toplamda 19 milyon 402 bin 356 lira dolandırdığı, raporun sonuç kısmında yer aldı.

Yargılandığı mahkemede, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Mertgil, mağdurları tek başına dolandırmadığını iddia ederek, "Ben bu grubun en alt kademesindeki kişiyim. Ben insanlara danışmanlık hizmeti veriyorum" şeklinde savunma yaptı. Dava önümüzdeki ay devam edecek.