Ponzi Arzu'nun tutukluluk itirazına ret - Son Dakika
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Ponzi Arzu'nun tutukluluk itirazına ret

6 saat önce

Bursa'da yüksek miktarda kar dağıtma vaadi ile 73 kişiyi 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanıp, 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırılan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil'in (39) avukatı tarafından, tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilmedi.

Ponzi Arzu'nun tutukluluk itirazına ret, System.String[]

Bursa'da yüksek miktarda kar dağıtma vaadi ile 73 kişiyi 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanıp, 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırılan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil'in (39) avukatı tarafından, tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edilmedi.


Bursa, İstanbul ve İzmir'de, 73 kişiyi yaklaşık 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil ve 7 tutuksuz sanık, hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz ocak ayında görülen duruşma karara bağlanmıştı. Mahkeme heyeti, Arzu Mertgil'i 13 kişiyle uzlaşması nedeniyle 60 müştekiye karşı işlediği suçtan 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından evinde gözaltına alınan Mertgil, tutuklandı.


Yenişehir Kadın Cezaevi'nde kalan Mertgil için Avukatı Erdal Yıldız, yasal tutukluluk süresinin aşılması sebebiyle tahliye edildiğini, tutuklamanın yasaya aykırı olduğunu belirterek, üst mahkeme olan Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuklulukla ilgili itirazda bulundu.


Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde heyet tarafından incelenen tutukluluğa itiraz, "sanığın aldığı ceza ve kaçma şüphesi bulunduğundan" reddedildi. Arzu Mertgil'in talebi, 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aynı gerekçesiyle ikinci kez kabul edilmedi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
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