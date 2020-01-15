'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası - Son Dakika

'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası

15 dakika önce

BURSA'da yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadi ile 73 kişiyi 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil (39), 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı.

'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası, System.String[]

BURSA'da yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadi ile 73 kişiyi 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil (39), 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı..

Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi düzeni' yöntemiyle 73 kişiyi yaklaşık 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil ve 7 tutuksuz sanık, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son defa hakim karşısına çıktı. Müştekilerin şikayetlerini tekrarladıkları duruşmada sanıklar, dolandırıcılık kastıyla hareket etmediklerini söyleyerek beraatlerini talep etti.

13 KİŞİYLE UZLAŞTI

Mahkeme heyeti iki saatlik aranın ardından kararırı açıkladı. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen Arzu Mertgil'e 13 kişiyle uzlaşması nedeniyle 60 müştekiye karşı işlediği suçtan 198 yıl 4 ay hapis ve  2 milyon 207 bin 880 lira para cezası verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Arzu Mertgil'in yakalanarak tutuklanmasına karar verdi. Aynı davada Gökmen Şentürk'e 16 yıl 8 ay ve 33 bin 320 lira para ve yurt dışı yasağı ile birlikte adli kontrol şartlarının uygulanmasına karar verilirken, Barış Baştürk'e 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Reşat A., Azime K., Erkan K., ise beraat etti. Serkan Ç. ile Selçuk T., bazı müştekilere karşı uzlaşma kapsamında olduğundan dava dosyalar ayrılarak yeniden yargılanma yapılmasına karar verirdi.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:47 Kaynak: DHA
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