'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası (2) - Son Dakika

'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası (2)

6 saat önce

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİMahkemenin kararıyla 198 yıl hapis cezası alan 'Ponzi Arzu' olarak tanınan Arzu Mertgil, cezaevine gönderildi.

'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası (2), System.String[]

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemenin kararıyla 198 yıl hapis cezası alan 'Ponzi Arzu' olarak tanınan Arzu Mertgil, cezaevine gönderildi. Arzu Mertgil, adliye çıkışında yüzünü kapatırken, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nin kararı BTK'ya ulaşınca Wikipedia açılacak
İran'da rejime tepki gösteren spikerler, görevlerinden ayrıldı Sevgilisinin kocasını öldüren sanıktan ilginç savunma: Sizi seviyorum 'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası

Son Dakika Haberleri
00:54 Serrac ve Selame Libya konulu Berlin süreci ile ateşkesi görüştü - Son Dakika
00:45 Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü - Son Dakika
00:44 Gazdan zehirlenen 3 kız kardeşten 1?i öldü, 2?sinin durumu ağır - Son Dakika
00:44 Otobüse arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
00:43 Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü - Son Dakika
00:24 Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
23:44 Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 01:01:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]