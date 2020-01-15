'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası (2) - Son Dakika
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'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası (2)
6 saat önce
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİMahkemenin kararıyla 198 yıl hapis cezası alan 'Ponzi Arzu' olarak tanınan Arzu Mertgil, cezaevine gönderildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Mahkemenin kararıyla 198 yıl hapis cezası alan 'Ponzi Arzu' olarak tanınan Arzu Mertgil, cezaevine gönderildi. Arzu Mertgil, adliye çıkışında yüzünü kapatırken, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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16.01.2020 01:01:59. #1.12#
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