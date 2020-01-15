Ponzi Arzu'ya 2,5 asır hapis - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ponzi Arzu'ya 2,5 asır hapis - Son Dakika

Ponzi Arzu'ya 2,5 asır hapis

6 saat önce

Bursa'da, "ponzi" yöntemiyle 73 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil, 240 yıl 3 ay 10 gün hapis ve 2 milyon 629 bin 440 TL adli para cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Ponzi Arzu'ya 2,5 asır hapis, System.String[]

Bursa'da, "ponzi" yöntemiyle 73 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil, 240 yıl 3 ay 10 gün hapis ve 2 milyon 629 bin 440 TL adli para cezasına çarptırılarak tutuklandı.


Bursa'da 'ponzi' olarak bilinen "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 73 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil (39) ve iş birlikçisi olduğu iddia edilen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına ev hapsinde olan Arzu Mertgil katıldı. 'Peruk' takarak görünümünü değiştirip, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil, daha önceki savunmalarını tekrarlayarak, suçlamaları kabul etmedi.


240 yıl hapis cezası


Öte yandan, cumhuriyet savcısı daha önceki duruşmasında 13 kişiyle uzlaşan Arzu Mertgil'in, kalan 60 mağdurdan dolayı 'basit dolandırıcılık' suçundan kişi başına 5'er yıl olmak üzere toplam 300 yıl hapis cezasını talep etmişti. Bugünkü duruşmada mahkeme heyeti Mertgil hakkındaki kararı açıkladı. Arzu Mertgil, 240 yıl 3 ay 10 gün hapis ve 2 milyon 629 bin 440 TL adli para cezasına çarptırılarak tutuklandı. Mertgil, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevine götürüldü. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:51 Kaynak: İHA
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