"Ponzi Arzu"ya verilen 198 yıl 4 ay hapis cezası kısmen hukuka uygun bulundu - Son Dakika

"Ponzi Arzu"ya verilen 198 yıl 4 ay hapis cezası kısmen hukuka uygun bulundu

21.12.2020 10:59

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle çok sayıda kişinin yaklaşık 20 milyon lira dolandırılmasına ilişkin "Ponzi Arzu" olarak tanınan sanığa ilk derece mahkemesince verilen 198 yıl 4 ay hapis cezasını kısmen hukuka uygun buldu.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle çok sayıda kişinin yaklaşık 20 milyon lira dolandırılmasına ilişkin "Ponzi Arzu" olarak tanınan sanığa ilk derece mahkemesince verilen 198 yıl 4 ay hapis cezasını kısmen hukuka uygun buldu.

Mahkemenin 8. Ceza Dairesi, sanık Arzu M'nin tutuklu olduğu davayla ilgili bazı sanık avukatları, katılan vekilleri ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının itirazları üzerine kararı istinaf etti.

Arzu M'ye, iddianamede de yer alan ve daha sonra birleştirme kararları ile ana dosyaya giren 70 mağdurdan 54'üyle ilgili Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hapis cezalarının yasaya ve usule uygun olduğunu değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi, her mağdur için ayrı ayrı üçer yıldan 162 yıllık hapis cezasının hukuka uygun bulunduğunu karara bağladı.

Değerlendirmede ayrıca, ilk derece mahkemesinin 16 mağdur için verdiği uzlaşmaya tabi suçun cezası kararının, uzlaşmanın yönetmeliklere aykırı yapıldığı ve daha önce takipsizlik kararı verilen fiiller konusunda mahkemenin kendini yetkili sayarak ceza vermesinin usul bakımından mutlak hukuka aykırı olacağı gerekçesiyle bozulmasına hükmedildi.

Mahkeme, mağdurlardan bazılarının eş ve akraba olduğu, sanıklarla görüşmeye birlikte gittikleri, bu nedenle verilecek cezaların ayrı ayrı mı yoksa zincirleme mi olması gerektiğinin araştırılmasını istedi.

Bölge mahkemesinin bozma kararında, Arzu M'nin yakalandığı sırada çantasından çıkan 23 bin 445 lira ve 8 bin 900 avronun suçtan edildiğine ilişkin ilk derece mahkemesinin değerlendirmesinin eksik araştırmaya konu olduğu tespitine de yer verildi.

Sanıkların, istinaf mahkemesinin hukuka uygun bulmadığı, mağdurlardan 16'sıyla ilgili karar ve diğer konularla ilgili olarak yargılanmasına ilerleyen günlerde yeniden başlanacak.

Soruşturma ve yargılama süreci

Görüştüğü kişileri, "Ponzi yöntemi" olarak adlandırılan, "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla aranan Arzu M, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat 2017'de kendisine ait olmayan ehliyet, kimlik ve 18 perukla yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Gözaltına alınan diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlanan Arzu M, 2019 yılının mayıs ayında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek ev hapsi tedbiriyle tahliye edilmişti.

Arzu M, 15 Ocak 2020'de, uzlaşma kapsamı dışında kalan eylemler nedeniyle her dolandırıcılık olayına farklı olmak üzere toplam 198 yıl 4 ay hapis cezası ile 2 milyon 207 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Gökmen Ş'ye 16 yıl 8 ay, Barış B'ye ise 3 yıl 9 ay hapis cezası veren heyet, Erkan K, Azime K. ve Reşat A'nın beraatine hükmetmişti.

Kararın ardından yeniden tutuklanan Arzu M'nin, avukatı, müvekkilinin yeniden tutuklanmasının yeni bir delil veya durumun ortaya çıkmaması nedeniyle yasaya aykırı olacağını belirterek, istinaf mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Ceza Dairesi, Cumhuriyet, Bursa, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ponzi Arzu'ya verilen 198 yıl 4 ay hapis cezası kısmen hukuka uygun bulundu - Son Dakika


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