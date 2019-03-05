Son Dakika Haberleri: Ponzi" Yöntemiyle Dolandırıcılık Davası

Ponzi" Yöntemiyle Dolandırıcılık Davası

56 dakika önce

Bursa'da, "Ponzi" olarak bilinen, "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 57 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen biri tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ponzi
Bursa'da, "Ponzi" olarak bilinen, "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 57 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen biri tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Arzu Mertkil (39), tutuksuz yargılanan sanıklardan Gökmen Ş, Serkan Ç, Selçuk T, Barış B, Erkan K, Azime K. ve Reşat A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı. Peruk takarak kılık değiştirdiği ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen "Ponzi Arzu" lakaplı kadın sanık, duruşmada başörtüsü takarak hazır bulundu.

Hakkında 798 yıla kadar hapis cezası talep edilen Arzu Mertkil, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Somut delil olmadığı için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini istiyorum. Özcan Bey'in ofisinde buluştuğumuzda sadece ben yoktum. Benimle birlikte 6 firmanın sahipleri vardı. Ben insanlara danışmanlık hizmeti veriyorum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından, mağdurların onarlı gruplar halinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine ve bilirkişi incelemesinin beklenmesine, Arzu Mertkil'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla aranan Arzu Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat 2017'de kendisine ait olmayan ehliyet, kimlik ve 18 perukla yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:24 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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